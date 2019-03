Canadese stations boycotten Michael Jackson

Drie grote radiostations in Canada stoppen met het draaien van muziek van zanger Michael Jackson. Dat heeft de Canadese publieke omroep CBC dinsdag bekendgemaakt.

Zij hebben hiertoe besloten na het uitzenden van de controversiƫle documentaire Leaving Neverland, waarin twee mannen tot in detail vertellen hoe zij misbruikt zouden zijn door de zanger. Ook hun broers en zussen, moeders en huidige partners komen aan het woord over de gevolgen van het vermeende misbruik in de film, die in Nederland 8 maart bij de VPRO te zien is.

,,Wij reageren op de commentaren van luisteraars”, laten de zenders weten. ,,De documentaire leidde tot veel heftige reacties.” In totaal bereiken de drie zenders meer dan vijf miljoen luisteraars per week.

De Canadese zenders zijn niet de eerste radiostations die maatregelen nemen. De Vlaamse publieke omroep VRT geeft bij nummers van Jackson de komende tijd ,,passende context”. De presentator van dienst zal uitleggen dat er momenteel controverse is rond het mogelijke misbruik van de zanger.

De regionale omroep NH heeft dinsdag als eerste zender in Nederland een boycot van muziek van Michael Jackson aangekondigd. Die duurt in ieder geval een paar weken. Daarna gaat NH Radio beoordelen of ,,het wel weer werkt voor de luisteraars om de liedjes te luisteren”.