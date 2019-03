NH Radio boycot muziek Michael Jackson

De regionale omroep NH heeft dinsdag als eerste zender in Nederland een boycot van muziek van Michael Jackson aangekondigd. Aanleiding is de documentaire Leaving Neverland, die vrijdag op televisie te zien is.

In de film vertellen twee inmiddels volwassen mannen tot in detail hoe Jackson ze als kinderen jarenlang zou hebben misbruikt.

,,Dan luister je niet meer neutraal naar de muziek”, aldus NH Radio. ,,We willen dat je onbevangen naar de liedjes kan luisteren.” De boycot van Jacksons muziek duurt in ieder geval een paar weken. Daarna gaat NH Radio beoordelen of ,,het wel weer werkt voor de luisteraars om de liedjes te luisteren”.