Stuivertje wisselen in top Bestseller 60

Het was stuivertje wisselen deze week in de top van de Bestseller 60. De waanzinnige boomhut van 104 verdiepingen van auteurs Andy Griffiths en Terry Denton moet de eerste plaats in de lijst na twee weken afstaan aan de nummer twee van vorige week, De zeven zussen van Lucinda Riley.

Op de derde plaats komt Nicolien Mizee met Moord op de moestuin nieuw binnen. Eén plek daaronder staat Woorden schieten tekort van schrijfster Nicci Gerrard, ook deze titel komt nieuw binnen in de top tien. Bart van Loo daalt met zijn boek De Bourgondiërs van de derde plaats naar plek acht in de lijst.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (2) Lucinda Riley – De zeven zussen

2. (1) Andy Griffiths en Terry Denton – De waanzinnige boomhut van 104 verdiepingen

3. (-) Nicolien Mizee – Moord op de moestuin

4. (-) Nicci Gerrard – Woorden schieten tekort

5. (6) Ellen de Visser – Die ene patiënt

6. (5) Lucinda Riley – De zeven zussen. Storm.

7. (4) Ilja Leonard Pfeijffer – Grand Hotel Europa

8. (3) Bart Van Loo – De Bourgondiërs

9. (10) Lucinda Riley – De zeven zussen. Maan.

10. (8) Graeme Simsion – Het Rosie resultaat