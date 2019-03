Zanger R. Kelly ontkent in interview misbruik

De van seksueel misbruik beschuldigde zanger R. Kelly heeft tijdens een interview op CBS alle aantijgingen aan zijn adres weersproken. De Amerikaanse zanger sprak voor het eerst sinds zijn voorlopige vrijlating over de misbruikzaken waarvan hij momenteel wordt beschuldigd.

Kelly barstte op een gegeven moment zelfs in tranen uit, toen presentatrice Gayle King hem vroeg of hij inderdaad seks met minderjarige meisjes had gehad, zoals in de omstreden documentaire Surviving R. Kelly gezegd wordt door vermeende slachtoffers.

,,Hoe dom zou dat zijn! Om zo stom te zijn om ze in mijn kelder op te sluiten en geen eten te geven? Oude geruchten, nieuwe geruchten, komende geruchten… ze zijn allemaal niet waar. Ik heb dit niet gedaan, ik vecht op dit moment voor mijn fucking leven”, aldus een geĆ«motioneerde Kelly.

De artiest werd onlangs op borgtocht vrijgelaten en is in afwachting van zijn proces. Hij dient zich op 22 maart weer te melden bij de rechtbank. Kelly wordt ervan verdacht vier mensen, onder wie drie minderjarigen, in de jaren 1998-2010 te hebben misbruikt.