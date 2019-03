Rooijakkers krijgt zomertalkshow op late avond

Art Rooijakkers presenteert vanaf juli acht weken lang een talkshow op het tijdstip van het maandag gestopte RTL Late Night met Twan Huys. RTL bevestigt berichtgeving hierover van De Telegraaf.

,,We zijn bezig met een vrolijk zomeravondprogramma met Art Rooijakkers op het tijdstip van 22.30 uur op RTL4″, zegt een woordvoerster van RTL. ,,Het programma stond al langer in de planning en heeft niet te maken met het stoppen van RTL Late Night.” Het programma zal vanaf juli acht weken lang om 22.30 uur op RTL4 te zien zijn. De titel is nog niet bekend.

Rooijakkers was al de eerste vervanger van Huys bij Late Night. Huys presenteerde maandagavond de laatste aflevering van RTL Late Night. De stekker werd uit het programma getrokken vanwege slechte kijkcijfers.

Rooijakkers maakte afgelopen zomer de overstap van AVROTROS, waar hij jarenlang het gezicht was van Wie is de mol?, naar RTL. Bij zijn nieuwe werkgever presenteerde hij al de komische taalquiz Praat Nederlands met me en Holland-Belgiƫ.