Willeke Alberti viert verjaardag in AFAS Live

Willeke Alberti geeft, in aanloop naar haar 75e verjaardag, op 5 oktober een groot optreden in AFAS Live. In deze Show van mijn leven, zoals ze het eenmalige concert noemt, haalt de zangeres samen met het publiek herinneringen op uit haar ruim 60-jarige carrière.

Willeke zal haar eigen hits, duetten die zij met haar vader Willy Alberti zong en Nederlandstalige klassiekers ten gehore brengen. Haar zoon Johnny de Mol, die het concert mede produceert, heeft regisseur Arie Cupé en producent Tjeerd Oosterhuis gevraagd invulling te geven aan de grote wens van zijn moeder: in aanloop naar haar 75e verjaardag nog één keer groots uitpakken met een show vol bijzondere liedjes en persoonlijke anekdotes.

De zangeres wordt tijdens het concert begeleid door haar eigen band onder leiding van Peter van der Zwaag en nodigt een aantal gastartiesten uit. Haar omvangrijke repertoire bevat onder andere liedjes als Telkens Weer, Spiegelbeeld, Samen Zijn, Ome Jan en de memorabele duetten met haar vader Willy Alberti zoals De Glimlach Van een Kind en Niemand Laat Zijn Eigen Kind Alleen.

De kaartverkoop voor het concert is donderdagmiddag van start gegaan.