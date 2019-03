Martijn Koning is dit jaar verantwoordelijk voor de oudejaarsconference van RTL. Dat maakte RTL vrijdag bekend. De cabaretier neemt het stokje over van Guido Weijers, die de afgelopen drie jaren heeft afgesloten.

Het is de eerste keer dat Koning een oudejaarsconference doet. De conference wordt op 27, 28 en 29 december opgenomen in De Meervaart in Amsterdam. De twee uur durende show is op oudejaarsdag te zien op RTL 4.