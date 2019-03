Scheldende Rotterdammer Lau (79) overleden

YouTube-fenomeen Rotterdammer Lau Schroeter is op 79-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Lau en zijn vrouw Tiny kregen ruim tien jaar geleden op grote schaal bekendheid door het SBS-programma Indianendorp over een volkswijk in Rotterdam.

Het korte filmpje van deze twee oer-Rotterdammers die met veel gedoe en verbale verwensingen hun kerstboom versieren ging viral op YouTube. Het nog geen twee minuten durende fragment waar Lau het voortdurend heeft over ‘kerssemis’ is inmiddels al 6 miljoen keer bekeken.