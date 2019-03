Naast Woody Allen op de bres voor de dans

De Nederlands-Tsjechische choreograaf Jiří Kylián, van 1975 tot eind 2009 verbonden aan het Nederlands Dans Theater (NDT), voegt zich woensdagmiddag officieel bij een eerbiedwaardig gezelschap. Hij treedt in Parijs toe tot de Académie des beaux-arts, een eeuwenoude instelling die zich bekommert om de schone kunsten. Met onder meer de legendarische Académie française is zij onderdeel van het beroemde Institut de France.

Hagenaar Kylián wordt net als bijvoorbeeld filmmaker Woody Allen en architect Norman Foster ,,buitenlands geassocieerd lid”.

De Académie des beaux-arts gaat juist dit jaar ook een choreografie-afdeling beginnen. Kylián is daar bijzonder blij mee ,,want de danskunst is aanzienlijke tijd een grovelijk verwaarloosde kunstvorm geweest”. Maar nu komt de dans dus ook bij de Académie op een hoger plan en dat gaat Kylián laten zien met het zwaard dat, net als een ceremonieel uniform, bij zijn nieuwe positie hoort.

Het zwaard krijgt vleugels aan het handvat, gemaakt naar die van een vinkje dat toevallig recent voor zijn voeten dood neerviel. Op de vleugels komt een kopie van een 5500 jaar oud Egyptisch beeldje van een danseres, dat zich bevindt in het Brooklyn Museum In New York. Niemand weet iets van haar, aldus de choreograaf, maar het is overduidelijk dat het om een danseres gaat.

De Alkmaarse smid Dave van Wijngaarden smeedde het door Kylián zelf uitgedachte zwaard, symbool voor het beschermen van de kunsten door de leden van de Académie. Prinses Caroline uit Monaco presenteert het wapen tijdens de plechtigheid aan Kylián.

Daarna kan hij aan de slag als lid: ,,De tijd zal leren wat mogelijk is. Het moge duidelijk zijn dat iemand als ik, die aan de meest contrasterende cultuurinvloeden bloot heeft gestaan, de grensoverschrijdende kwaliteit van dans zal proberen te benadrukken. Ik zal er alles aan doen om voor kwaliteit te staan en voor de gelijkheid van alle kunsten. Ik zal staan voor het feit dat dans nooit en te nimmer is voorbehouden aan de jeugd, maar eerder aan mensen van alle leeftijden die allen het recht hebben om zichzelf fysiek uit te drukken”, belooft hij.

Eerdere ‘dansleden’ van de Académie des Beaux-Arts waren Maurice Béjart and Marcel Marceau, die wereldberoemd werd als mimespeler.

Alleen al voor het NDT ontwierp Kylián 74 balletten. Verder maakte hij choreografieën voor het Opéra Ballet van Parijs, de Bayerische Staatsoper in München en het Tokyo Ballet.