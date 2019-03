Voorstudie Broadway Boogie Woogie op TEFAF

In Maastricht opent zaterdag de 32e internationale kunst- en antiekbeurs TEFAF voor publiek. De Britse kunsthandel Pace komt met enkele schilderijen en tekeningen van Piet Mondriaan, waaronder een getekende voorstudie voor de Broadway Boogie Woogie. Dat doek hangt in het MoMa in New York en is sterk verwant met de Victory Boogie Woogie, die in het Gemeentemuseum van Haag te bewonderen is. De Broadway Boogie Woogie is Mondriaans laatste voltooide werk.

De komende beurs telt 279 deelnemers, onder wie veertig nieuwkomers. Het aanbod varieert van schilderijen van de hand van Ernst Ludwig Kirchner en Charley Toorop tot een wel heel bijzondere broche: gemaakt van titanium, 18 karaat witgoud en zilver en bezet met een 105-karaats chrysoberyl-edelsteen, diamanten en nog een massa andere groene edelstenen in zes varianten. Het juweel is een ontwerp van de Taiwanese Cindy Chao, van wie filmster Julia Roberts bij de laatste Oscaruitreiking oorbellen droeg.

Kallos Gallery zeult een complete Griekse bronzen wapenuitrusting mee naar Maastricht. Het cavalerie-harnas zou eigendom zijn geweest van een krijger uit circa de vierde eeuw voor Christus. Daniel Crouch Rare Books biedt bezoekers verder de mogelijkheid om een aantal antieke kaarten door middel van virtual reality op een nieuwe manier te beleven, bijvoorbeeld de eerste gedrukte kaart van Amsterdam (1544).

Ook de bril van meestervervalser Han van Meegeren (1889 – 1947) is te zien. Het hulpmiddel maakt deel uit van de informatiestand van het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. Vervalsingen komen bij TEFAF zelf eigenlijk nooit voor, aldus een woordvoerder van de beurs. De vele duizenden objecten daar hebben een uiterst strenge keuring doorstaan. Bij de geringste twijfel wordt een stuk al afgevoerd. De beschrijving hoeft maar niet te kloppen of het moet al weg. Als zo’n tekst nog tot tevredenheid wordt aangepast, mag het werk overigens nog wel terug.

De keuringscommissies zijn verdeeld in 28 categorie├źn met in totaal 180 deskundigen, nog afgezien van een onderzoeksteam. De leden van de keuringscommissies zijn verbonden aan 114 verschillende instellingen uit veertien landen over de hele wereld.

De beroemde beurs, die een week duurt, trok vorig jaar 68.000 bezoekers.