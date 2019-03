Actrice Janine van Elzakker (73) overleden

Actrice en stemactrice Janine van Elzakker is in de nacht van zondag op maandag overleden. Dat heeft haar goede vriendin, de actrice Beppie Melissen bevestigd. Van Elzakker was al enige tijd ziek en werd 73 jaar. Ze verwierf vooral bekendheid door haar optreden als Wilhelmina Kuttje in de televisieserie Plafond over de vloer.

De actrice sprak onder meer de stem in van Beertje Colargol in de kinderserie. Daarnaast was zij in de jaren tachtig te horen in diverse VPRO-radioprogramma’s van Wim T. Schippers, zoals Ronflonflon. Zij vertolkte hierin diverse stemmen, waaronder die van het personage dichteres Wilhelmina Kuttje junior, die zogenaamd een affaire had met Remco Campert.

Verder speelde Van Elzakker in De lachende scheerkwast (1981), Op zoek naar Yolanda (1984) en de hitserie Wij zijn weer thuis (1989-1994), ook allemaal van Wim T. Schippers.