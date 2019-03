NOS-presentator Rob Trip voorlopig niet op tv

Bij NOS-presentator Rob Trip is prostaatkanker geconstateerd. Hij wordt daar de komende tijd voor behandeld. Om die reden is hij de komende tijd niet op radio en televisie te horen en te zien, maakte de NOS maandag bekend.

De omroep meldt dat Trip zeker terugkomt, maar dat niet bekend is wanneer. Hij zal in elk geval af moeten zien van de presentatie van twee grote programma’s in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen: het NOS Slotdebat en de NOS Uitslagenavond op 19 en 20 maart.

De NOS maakt later bekend wie Trip gaat vervangen. Het 59-jarige NOS-gezicht is vooral bekend als presentator van het NOS Journaal en Met het Oog Op Morgen.