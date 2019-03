Drummer Hal Blaine (90) overleden

De Amerikaanse drummer Hal Blaine is op 90-jarige leeftijd overleden. De studiomuzikant werkte samen met artiesten als Frank Sinatra, Elvis Presley en John Lennon, bericht Sky News. Zijn werk leverde hem vorig jaar nog een Grammy Lifetime Achievement Award op.

Blaine stierf volgens zijn nabestaanden maandag een natuurlijke dood in zijn huis in Palm Desert (Californi├ź). Collega’s reageerden bedroefd op zijn overlijden. Ringo Starr noemde Blaine op Twitter ,,een ongelofelijke muzikant”. Brian Wilson van The Beach Boys vertelde veel te hebben geleerd van Blaine. ,,Hij was de beste drummer ooit.”

Blaine was lid van de band The Wrecking Crew en leverde een bijdrage aan tal van hits, zoals Return To Sender van Elvis en Mrs Robinson van Simon & Garfunkel. Hij begon al op zijn achtste te drummen, toen nog met geïmproviseerde drumstokken. Zijn werk is inmiddels te horen in vele duizenden nummers.