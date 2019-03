Gergiev Festival op Franse tour

Het Gergiev Festival van dit jaar, dat medio september plaatsheeft in Rotterdam, staat in het teken van Frankrijk en Parijs. Het thema is Paris, mon amour. Het Franse repertoire behoort tot de favorieten van Valery Gergiev, verklaart de festivalorganisatie de keuze van 2019.

Tijdens de opening van het festival op 12 september zijn de huidige chef-dirigent van dit orkest Lahav Shani en zijn voorganger Gergiev samen te vinden voor het orkest, dat zich dan op muziek van Stravinsky, Debussy en Ravel stort. Lahav Shani blijft voor deze gelegenheid echter achter de piano.

De immens populaire pianobroers Lucas en Arthur Jussen gaan ook hun opwachting maken tijdens dit festival, met een overwegend Frans programma.

Er is ook een chansonprogramma voorzien, met speciale aandacht voor oude balladen, maar eveneens voor de in 1981 overleden chansonnier Georges Brassens.