Inktaap 2019 voor schrijver Murat Isik

Schrijver Murat Isik heeft De Inktaap 2019 gewonnen. In de Rotterdamse Doelen kreeg hij de prijs dinsdag uitgereikt voor zijn roman Wees onzichtbaar. In het boek worden de belevenissen beschreven van de jonge Turkse Metin die met zijn ouders en zus naar Nederland komt en in de Bijlmermeer gaat wonen.

De Inktaap is de jongerenprijs van de Nederlandse literatuur. Scholieren van 15 tot en met 19 jaar lezen de winnende titels van de BNG Bank Literatuurprijs, de Libris Literatuur Prijs en de Bookspot Literatuurprijs (voorheen ECI Literatuurprijs). Ruim 1100 scholieren brachten deze keer hun stem uit.

De schooljury noemt het boek Wees onzichtbaar ,,een vlot te lezen boek, dat een diepe indruk maakt en dat tot op de laatste pagina boeiend blijft”.

De literaire jongerenprijs wordt sinds 2002 uitgereikt. Eerder kregen Harry Mulisch, A.F.Th. van der Heijden, Conny Palmen en Ilja Leonard Pfeijffer De Inktaap.