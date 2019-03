Slob: NPO kijkt naar beloning Van Nieuwkerk

Minister Arie Slob (Media) heeft de Nederlandse Publieke Omroep gevraagd te bekijken of er bij omroep BNNVARA een constructie is bedacht om Matthijs van Nieuwkerk ook in de toekomst ruimhartig te betalen. Dat zei de bewindsman in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer.

Aanleiding voor de vragen was berichtgeving van De Telegraaf. Die krant schreef afgelopen weekeinde dat Van Nieuwkerk via een productiebedrijf de presentatie van het programma College Tour op zich neemt. Op die manier zou hij ook in de toekomst tonnen boven de geldende normen voor werknemers van publieke omroepen kunnen verdienen.

Slob heeft ook bij BNNVARA navraag gedaan, en volgens de zender klopt de berichtgeving van de krant niet.

De minister vindt in bredere zin dat er een einde moeten komen aan torenhoge salarissen bij de NPO. Hij zei er ,,wel klaar mee” te zijn dat hij hier keer op keer vragen over moet beantwoorden in de Kamer.