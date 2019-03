The Cure derde headliner op 50e Pinkpop

Pinkpop heeft de volledige line-up voor de 50e editie compleet. The Cure is de laatste headliner geworden voor de zondagavond. Ook Armin van Buuren, Bastille, Lenny Kravitz, Jamiroquai, Elbow en Major Lazer staan op het affiche, zo werd woensdagmiddag bekendgemaakt in Paradiso in Amsterdam. Eerder werd al bekend dat Mumford & Sons (zaterdag) en Fleetwood Mac (maandag) de andere headliners zijn.

Op de eerste festivaldag kunnen bezoekers ook genieten van onder anderen Anouk, George Ezra, Jacob Banks, Golden Earring en Davina Michelle. Op de zondag zijn er optredens van J Balvin, Krezip, Mark Ronson, The Kooks, Rowwen H├Ęze en Kraantje Pappie en op maandag zijn Tenacious D, The 1975, Bring Me The Horizon, Michael Kiwanuka, First Aid Kit en The Pretenders blikvangers.

De jubileumeditie van Pinkpop vindt plaats van 8 tot en met 10 juni op evenemententerrein Megaland in Landgraaf. De kaartverkoop begint komende zaterdag om 10 uur.

Ter ere van de 50e editie worden er dit jaar diverse feestelijkheden georganiseerd. Maandag ontving festivalbaas Jan Smeets al een Gouden Harp voor zijn inzet en betekenis voor de Nederlandse muziekindustrie. Ook wordt er een speciale jubileummunt geslagen en komen er Pinkpop-postzegels.