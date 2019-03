Trump wil satirisch programma van TV hebben

De Amerikaanse president Donald Trump wil dat de Amerikaanse mediawaakhond FCC de mogelijkheden gaat bekijken of het satirisch programma Saturday Night Live van de buis gehaald kan worden. Dat suggereerde hij zondag in een reeks berichten op Twitter.

Het programma, dat al ruim veertig jaar op de Amerikaanse televisie te zien is, neemt regelmatig Trump en zijn voorgangers op de hak. Acteur Alec Baldwin, die de rol van Trump persifleert, speelt daarin de belangrijke rol. Baldwin is in het dagelijks leven ook een prominente criticaster van de president.

,,Moeten de FCC en de Electorale zich hierover niet eens buigen? Bij zo veel eenzijdige nepnieuwsberichten in de media moet sprake zijn van een geheime samenwerking met de Democraten en natuurlijk met Rusland! Het is ongelooflijk dat niet-grappige shows vol met talentloze mensen maar blijven inhakken op mij”, schreef Trump.