Gitarist en bedenker van de surfrock Dick Dale is op 81-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de bassist van zijn band Sam Bolle bevestigd.

Surfrock was sneller en agressiever dan de bestaande rockmuziek in de jaren zestig. Dale probeerde daarmee het gevoel dat hij had als hij aan het surfen was om te zetten in muziek.

Naast het bedenken van de surfrock, was Dale vooral bekend van zijn riff dat werd gebruikt voor de film Pulp Fiction van Quentin Tarantino.