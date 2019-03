Pauw & Jinek verplaatst naar Amsterdam

Het programma ‘Pauw & Jinek: De Verkiezingen’ wordt maandagavond uitgezonden vanuit de studio in Amsterdam en niet vanuit Arnhem, zoals aanvankelijk de bedoeling was. De uitzending is verplaatst naar aanleiding van de schietpartij in Utrecht.

Eva Jinek en Jeroen Pauw zijn voor eerdere uitzendingen van hun gezamenlijke programma over Provinciale Staten de regio’s ingegaan. Na Veghel, Loppersum en Den Haag zou maandagavond Arnhem aan de beurt zijn. ,,Maar omdat de uitzending nu niet in het teken van de verkiezingen staat, hebben we besloten de uitzending in Amsterdam te houden”, aldus een woordvoerster van KRO-NCRV.

In de uitzending van maandagavond gaan diverse gasten in op de mogelijke achtergronden van het schietincident en de stilgelegde verkiezingscampagnes.