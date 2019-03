Veel radiozenders gooien programma om

Veel Nederlandse radiozenders hebben maandag hun programmering omgegooid na de aanslag in Utrecht. Veel muziekzenders, zoals Sky Radio, Radio Veronica en 3FM, zonden in de middag veel meer nieuwsbulletins uit dan normaal het geval was.

Ook nieuwszenders als Radio 1 en BNR pasten hun programma’s aan. In de meeste uitzendingen vervielen vaste rubrieken en werden luisteraars doorlopend op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en de klopjacht op verdachte Gökmen T.

Het tv-programma ‘Pauw & Jinek: De Verkiezingen’ wordt maandagavond uitgezonden vanuit de studio in Amsterdam en niet vanuit Arnhem, zoals aanvankelijk de bedoeling was. De uitzending is verplaatst naar aanleiding van de schietpartij in Utrecht. Maandagavond gaan diverse gasten in op de mogelijke achtergronden van het schietincident en de stilgelegde verkiezingscampagnes.