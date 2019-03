Andrea Bocelli komt naar Ziggo Dome

Andrea Bocelli komt volgend jaar naar Nederland. De Italiaanse zanger geeft op 28 maart een concert in de Amsterdamse Ziggo Dome, heeft concertorganisator MOJO bekendgemaakt. Kaartjes voor de show zijn vanaf vrijdagochtend te koop.

De 60-jarige tenor komt naar Nederland vanwege de tournee rond zijn vorig jaar verschenen plaat Sì. Op het zestiende studioalbum, voor het eerst in veertien jaar met nieuw materiaal, staan ook enkele duetten met popartiesten als Ed Sheeran en Dua Lipa. Voor de tournee deelt Bocelli zijn shows op in twee helften. De eerste helft is klassiek en bevat aria’s uit opera’s. De tweede helft bevat populaire hits van de zanger.

Bocelli is de bestverkopende soloartiest in de geschiedenis van de klassieke muziek. De zanger verkocht wereldwijd meer dan 90 miljoen albums.