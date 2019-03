Gerard Joling gaat programma’s maken voor RTL

Gerard Joling gaat exclusief voor RTL programma’s maken. Het contract is dinsdagmiddag getekend.

Joling is vanaf september te zien bij RTL als jurylid in de nieuwe muzikale tv-show The Masked Singer. Daarnaast gaat Joling meerdere RTL-programma’s presenteren, maakte de zender dinsdag bekend.

In de Nederlandse versie van The Masked Singer gaat Joling samen met zijn mede-juryleden en het publiek op zoek naar de identiteit van de bekende personen die vermomd optreden in de studio. De overige juryleden maakt RTL later bekend.

Joling presenteert al sinds 1996 televisieprogramma’s. Hij was onder meer het gezicht van Shownieuws, Sterren Dansen op het IJs, So You Wanna be a Popstar, Holland’s Got Talent, Popstars, Wie ben ik, Sterren springen op zaterdag en The Voice Senior. Ook maakte hij een lange reeks programma’s met Gordon. Gordon maakte onlangs de overstap naar Talpa van John de Mol.