In juni nieuwe roman van Hendrik Groen

Een kleine verrassing, zo heet de nieuwe roman van Hendrik Groen die begin juni verschijnt, meldt uitgeverij Meulenhoff. De eerder verschenen dagboeken van Hendrik Groen, zogenaamd geschreven door de bewoner van een seniorencentrum, waren razend populair. Er is inmiddels een heuse Hendrik Groen-fanclub en de vertaalrechten zijn verkocht aan meer dan 36 landen.

Najaar 2017 trok ook de tv-serie die ervan werd gemaakt, Het geheime dagboek van Hendrik Groen, met Kees Hulst, Olga Zuiderhoek en André van Duin, veel kijkers. Later dit jaar komt de tweede serie op tv, aldus de uitgeverij.

De nieuwe roman Een kleine verrassing speelt tien jaar voor de vrienden Hendrik en Evert naar het verzorgingshuis gaan. Het eerste dagboek met de titel Pogingen om iets van het leven te maken (2014) stond drie jaar onafgebroken in de Bestseller 60-lijst. Het vervolg, Zolang er leven is (2016), was eveneens succesvol. Van de dagboeken zijn een half miljoen exemplaren verkocht in Nederland en Vlaanderen en ze kregen allebei de NS Publieksprijs.