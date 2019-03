Pauw & Jinek terug in Arnhem

De talkshow Pauw & Jinek: De Verkiezingen komt dinsdagavond live uit Arnhem. Nu de campagnes zijn hervat sluiten Jeroen Pauw en Eva Jinek hun gezamenlijke toer door het land af met een uitzending vanuit het centrum van Arnhem.

Maandag besloten de programmamakers vanwege de gebeurtenissen in Utrecht terug te keren naar de studio in Amsterdam, om de uitzending geheel te wijden aan de schietpartij in Utrecht. Nu de campagnes zijn hervat sluiten Pauw en Jinek hun toer door het land af met een uitzending vanuit het centrum van Arnhem.

In de show blikken de hoofdrolspelers terug op het NOS-debat dat ook in Arnhem plaatsvindt. Cabaretier Dolf Jansen zal het debat in de uitzending van Pauw & Jinek “van vilein commentaar voorzien”. De uitzending begint om 23.00 uur op NPO 1.