Straf Douwe Bob voor bedreiging in ziekenhuis

Zanger Douwe Bob heeft donderdag door de politierechter in Amsterdam een boete van 1500 euro opgelegd gekregen. Volgens de rechter is bewezen dat hij op 2 november twee beveiligers van het ziekenhuis OLVG in Amsterdam-Oost heeft bedreigd. Douwe Bob Posthuma, zoals zijn volledige naam luidt, had daarnaast te veel gedronken, toen hij met een Biro (brommobiel) naar het ziekenhuis reed. De veroordeling geldt ook dat feit. ,,Ik schaam me”, aldus een berouwvolle Douwe Bob.

De 26-jarige singer-songwriter was in allerijl naar het ziekenhuis in Amsterdam-Oost gereden omdat zijn vriendin onwel was geworden. Naar eigen zeggen was hij in paniek. In het ziekenhuis kreeg hij het aan de stok met twee beveiligers, die hij heeft uitgescholden en bedreigd. De beveiligers hebben hem naar buiten gewerkt en de deur op slot gedaan, zodat hij niet meer naar binnen kon. De gealarmeerde politie hield de zanger aan. Een dag na het incident meldde Douwe Bob zich met een bos bloemen en excuses bij het ziekenhuis.

,,Buitengewoon vervelende feiten”, vond de officier van justitie, die een werkstraf van veertig uur en een rijverbod van vier maanden eiste. De aanklager toonde begrip voor de paniektoestand waarin de zanger verkeerde, maar vond dat hij niet in de Biro had moeten stappen. In december had Douwe Bob ook al een rijverbod, van drie maanden, gekregen wegens rijden onder invloed.

Volgens advocaat Juriaan de Vries heeft de paniek het gedrag van zijn cliĆ«nt bepaald, ingegeven door de fysieke toestand van zijn vriendin. ,,Hij beseft dat hij beter een taxi of ambulance had kunnen bellen, maar zag op dat moment geen andere uitweg.” De raadsman pleitte ervoor de straf te beperken tot een boete.

Ook de rechter noemde de feiten ,,vervelend”. Zij zag geen aanleiding een werkstraf op te leggen, onder meer omdat Douwe Bob oprecht spijt heeft betuigd.

Douwe Bob brak in 2012 door tijdens de talentenjacht De beste singer-songwriter van Nederland (VARA-BNN). In 2016 vertegenwoordigde hij Nederland op het Eurovisiesongfestival in Stockholm, waar hij elfde werd met het lied Slow Down.