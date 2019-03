Topstukken te zien in Nationaal Archief

Een keuze uit de belangrijkste documenten uit de Nederlandse geschiedenis is vanaf donderdag te zien op de tentoonstelling Topstukken in perspectief – Van Plakkaat van Verlatinge tot Abdicatie in het Nationaal Archief in Den Haag. De expositie met vijftien topstukken wordt donderdagmiddag geopend door journalist en presentator Jort Kelder.

Oudste topstuk is het Plakkaat van Verlatinge (1581), waarin de Spaanse koning Philip II niet langer wordt erkend als heer der Nederlanden. Meest recente hoogtepunt uit het Nationaal Archief is de abdicatie (troonsafstand) van koningin Beatrix (2013).

In videopresentaties op de expositie lichten uiteenlopende deskundigen het belang van de topstukken toe en gaan ze dieper in op de betekenis van de documenten voor de samenleving van vandaag. Zo is er een toelichting op de wet die in 1956 de handelingsonbekwaamheid van getrouwde vrouwen ophief. Voormalig CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier, dochter van de vroegere Surinaamse president Johan Ferrier, geeft haar visie op de akte van erkenning van de onafhankelijkheid van Suriname (1975).

Te zien zijn verder een proefdruk voor de Statenbijbel (1637), de Vrede van Munster (1648), het scheidingsverdrag van Belgiƫ en Nederland (1839), de Grondwet van Thorbecke (1848) en het Kinderwetje van Van Houten (1874).