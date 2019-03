Ruim 2,4 miljoen zagen Oranje-Wit-Rusland

Ruim 2,4 miljoen mensen hebben op NPO3 gekeken naar de kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Wit-Rusland. Het was daarmee het best bekeken programma van de donderdagavond, blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek. Het Nederlands elftal won het duel in de Rotterdamse Kuip met 4-0. De nabeschouwing trok een miljoen kijkers.

Het NOS Journaal van 20.00 uur nam met iets meer dan twee miljoen kijkers de tweede plek in in de Dag Top 25. Een Vandaag wist 1,4 miljoen kijkers aan zich te binden en stond daarmee op plek drie.

Wat opvalt is dat elk programma in de top 10, behalve Goede tijden, slechte tijden, minstens een miljoen kijkers wist te trekken. Naar de soap op RTL 4 keken 750.000 mensen.