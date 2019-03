Ruim 1 miljoen mensen hebben vrijdagavond het begin gezien van de stille tocht voor de slachtoffers van de aanslag in Utrecht. De start, met een toespraak van de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen, was te zien in een speciale uitzending van het NOS Journaal. Aan de optocht deden 16.000 mensen mee.

De extra uitzending belandde op de zevende plaats in de kijkcijfertop-25 van Stichting KijkOnderzoek. Bovenaan staat het NOS Journaal van 20 uur, met 2,1 miljoen kijkers.