Boete voor show Jinek

De publieke omroep KRO-NCRV moet een boete van 20.000 euro betalen omdat de Mediawet is overtreden in de talkshow Jinek. Dat heeft het Commissariaat voor de Media besloten. Het gaat om een aflevering in juli 2018 waarin Erland Galjaard uitvoerig over een commercieel product, een fitnessapparaat, sprak en het demonstreerde in een filmpje.

Volgens de waakhond voor de media gaat het om een zogenoemde vermijdbare uiting. KRO-NRCV is het er niet mee eens en maakt bezwaar. ,,In een liveprogramma, zoals Jinek is, doen zich soms onvoorspelbare dingen voor die je niet altijd kunt voorkomen.”

Het commissariaat let strenger op vermijdbare uitingen, nadat er de laatste jaren steeds meer overtredingen werden geconstateerd. Onlangs kreeg AVROTROS ook een boete toen presentator Ilja Gort in het programma Gorts Wijnkwartier een T-shirt droeg dat ook in zijn eigen webshop verkrijgbaar was. Handhaving van het verbod op vermijdbare uitingen is belangrijk om de non-commercialiteit en de onafhankelijkheid van de publieke omroep te waarborgen, aldus het commissariaat.