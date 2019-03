Van Duin maakt nieuwe Dik Voormekaar Shows

André van Duin blaast de Dik Voormekaar Show nieuw leven in. Samen met Ferry de Groot maakt de komiek nieuwe afleveringen van de hilarische radioshow die vanaf september als podcast te horen zullen zijn. ,,Gewoon omdat we het leuk vinden”, zei Van Duin vrijdag bij SBS 6.

De opzet van de Dik Voormekaar Show als podcast is onveranderd met bekende typetjes als Harry Nak, Ome Joop, Bep en Toos. De afleveringen worden thuis bij Van Duin opgenomen.

De komische show, die consequent chaotisch verliep, was in de jaren 70 al enige tijd te horen op zeezender Radio Noordzee en daarna jarenlang elke zaterdagmiddag op Hilversum 3 (nu NPO 3FM) bij de NCRV en later de TROS. De omroepen zonden korte tijd ook een tv-versie uit.

Van Duin scoorde vanaf de jaren 70 tientallen carnavalshits en trok met zijn vrolijke revues steevast volle zalen. De laatste jaren was hij op de serieuze toer met onder meer het tv-programma Heel Holland Bakt en het theaterstuk The Sunshine Boys. Ferry ‘meneer’ de Groot was onder anderen chef sport bij NOS Radio (Langs de Lijn, Radio Tour de France).