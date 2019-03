De Museumbende terug met Klaas van Eerden

Het kinderprogramma De Museumbende keert na tien jaar terug op televisie. Voorafgaand aan de Nationale Museumweek zendt AVROTROS zaterdag 6 april een special uit van De Museumbende, waarin kinderen undercover een museum testen. Na Sipke Jan Bousema en Ewout Genemans is nu Klaas van Eerden de bendeleider.

In de special gaat Klaas met zijn bende undercover Museum Het Rembrandthuis in Amsterdam testen. Met verstopte camera‚Äôs testen ze het museum op verschillende onderdelen, zoals ‘leren’, ‘doen’ en ‘bijzonder’ om vervolgens sterren te kunnen uitdelen.

Met De Museumbende wil AVROTROS kinderen op een spannende en kindvriendelijke manier enthousiast maken voor musea. Uit onderzoek van Data IM in opdracht van de omroep blijkt dat 86 procent van de kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar een museumbezoek leuk vindt, maar dat er wel iets te doen moet zijn. Het leukste vinden ze om zelf iets te kunnen doen, proeven, voelen of bedenken, te leren hoe iets werkt of een speurtocht. Meer dan 55 procent van de kinderen gaat vaker dan twee keer per jaar naar een museum.