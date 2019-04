Arrestaties wegens valse Van Gogh

Vier mensen zijn in het Zuid-Franse Montpellier aangehouden, omdat ze een vervalste Van Gogh wilden slijten. De venters leurden volgens Franse media met wat ze een schets van de schilder Vincent van Gogh (1853-1890) noemden. De tekening heet ‘L’homme à la pipe’ (Man met pijp) en is een zelfportret van Van Gogh uit 1889 volgens de aanbieders, die de waarde van het werk op vele miljoenen euro’s schatten.

De politie kreeg lucht van de zaak en heeft het kunstwerk afgelopen weekend in beslag genomen en specialisten te hulp geroepen. Deskundigen van het Parijse Orsay-museum hebben snel vastgesteld dat dit geen echte Van Gogh is.

De arrestanten zijn een 62-jarige Belg, die een eveneens vervalst eigendomsbewijs van de Van Gogh had, en een man die in Perpignan woont en eerder is veroordeeld wegens oplichterij. Ook zijn levensgezellin is aangehouden. In hun woning trof de politie een heleboel kunstwerken aan. Het vermoeden is gerezen dat die niet allemaal echt zijn. Er is nog een medeplichtige aangehouden, maar alleen de Belg en de man uit Perpignan zijn in hechtenis genomen.