Spaanse schrijver Sánchez Ferlosio overleden

De Spaanse schrijver Rafael Sánchez Ferlosio is maandag op 91-jarige leeftijd in Madrid overleden. Dat heeft de familie van de in eigen land zeer gewaardeerde romancier, essayist, dichter en columnist bekendgemaakt. In 2004 kreeg hij voor zijn oeuvre de Cervantesprijs, de belangrijkste literaire onderscheiding in de Spaanstalige wereld.

Werk van Sánchez Ferlosio is in verscheidene landen in vertaling uitgegeven. In Nederland verscheen alleen ‘Het getuigenis van Jarfos’. De Spaanse premier Pedro Sánchez reageerde via Twitter op het overlijden. ,,We verliezen een van onze beste auteurs. Hij was niet alleen een topschrijver, maar ook een vrije geest, die ons met zijn kritisch denken, met zijn gave alles ter discussie te stellen licht heeft gebracht.”