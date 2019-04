Gewonden door paniek tijdens wake dode rapper

Zeker negentien mensen zijn gewond geraakt toen in Los Angeles paniek uitbrak tijdens een herdenkingsceremonie voor de zondag doodgeschoten rapper Nipsey Hussle. Meerdere slachtoffers zijn er ernstig aan toe, berichtten Amerikaanse media.

Honderden fans hadden zich verzameld bij de plek waar de artiest is neergeschoten: zijn kledingwinkel The Marathon Clothing. Op videobeelden is te zien dat mensen plots alle kanten op rennen. Een ooggetuige zei tegen de Los Angeles Times dat de chaos volgde op een gevecht. Mensen zouden toen hebben geroepen dat sprake was van een schietpartij.

De politie liet later weten dat er vermoedelijk niet is geschoten. Een hoge politiefunctionaris zei wel dat iemand mogelijk een vuurwapen heeft getrokken.