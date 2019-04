Christo gaat los op Arc de Triomphe

Christo, de man die naam maakte door grote gebouwen in te pakken, gaat zich volgend jaar storten op de Arc de Triomphe, de grote triomfboog aan de kop van de avenue Champs-Élysées in Parijs. Dat melden onder meer de New York Times en het Franse persbureau AFP.

De Bulgaars-Amerikaanse Christo, nu 83, pakte in 1985 al de Pont Neuf in Parijs in. Voor de Arc heeft hij 25.000 vierkante meter stof nodig en 7000 meter touw. Het wereldberoemde monument zal van 6 tot 19 april 2020 ingepakt zijn. Het Parijse Centre Pompidou houdt van medio maart tot half juni volgend jaar een expositie over Christo en wijlen diens echtgenote Jeanne-Claude, met wie hij samenwerkte.

De Arc zal worden gehuld in een recyclebare blauw-zilveren stof, die wordt bevestigd met rood touw. Het geld voor de operatie hoopt Christo te verdienen met onder meer de verkoop van zijn voorstudies en schaalmodellen. De Franse autoriteiten zouden al akkoord zijn met de stunt.

Christo, die bijvoorbeeld ook de Rijksdag in Berlijn verpakte, had al in 1962 plannen om de Arc onder handen te nemen.