Geraldine Kemper stapt over naar RTL

Presentatrice Geraldine Kemper maakt per 1 juni de overstap van BNNVARA naar RTL. De zender liet donderdag weten dat ze bij RTL verschillende programma’s gaat presenteren, waaronder Expeditie Robinson Videoland.

,,Het is tijd voor nieuwe kansen en ik heb hier zo veel zin in!”, zegt de presentatrice over haar overstap. ,,Ik heb met heel veel plezier tien jaar bij BNNVARA gewerkt en prachtige programma’s mogen maken. Ik ben er opgegroeid en heb mezelf kunnen ontwikkelen.”

Kemper neemt voor zover bekend, naast haar klus voor Expeditie Robinson, bij The Voice of Holland de backstagerol over van Jamai Loman.