Oprichter Dire Straits viert 70e in Paradiso

Dire Straits-oprichter en bassist John Illsley viert zijn zeventigste verjaardag in Amsterdam. De Brit staat op 14 september in Paradiso. Illsley speelt, bijgestaan door enkele gasten, klassiekers als Sultans of Swing, Money for Nothing en Brothers in Arms.

Illsley trad 41 jaar geleden ook op in de poptempel. ,,We scoorden onze eerste gouden plaat in Nederland, gingen in 1978 naar Amsterdam en ervoeren onze eerste successen daar”, zegt hij. Op zijn nieuwe album Coming up for Air staat het nummer Old Amsterdam, waarin de artiest verwijst naar Paradiso. ,,Ik heb mooie herinneringen aan dat concert. Het uitbundige publiek en de security die werd verzorgd door Hells Angels. Ze dronken al ons bier op!”

Naast hits kan het publiek ook luisteren naar solomateriaal dat Illsley op eigen titel heeft uitgebracht. De kaartverkoop begint zaterdag om 10.00 uur.