Studio Sport blikt terug op 60-jarig bestaan

Het is vrijdag precies zestig jaar geleden dat de eerste uitzending van Sport in Beeld, de voorloper van Studio Sport, op televisie was te zien. Hele generaties zaten sindsdien op zondagavond ‘met het bord op schoot’ voor de buis. De NOS viert het jubileum dit weekend, onder meer met een speciale uitzending op vrijdagavond getiteld Met het Bord op Schoot. Tijdens deze sportvariant van het Omroep Max-programma Met het Mes op Tafel pokeren drie teams met vragen over sport en Studio Sport.

Het programma op NPO 1 wordt gepresenteerd door Herman van der Zandt, die drie oud-topsporters en drie NOS-presentatoren aan tafel heeft. Verder wordt dit weekend in de diverse sportprogramma’s zoals bij de eredivisiewedstrijden, de marathon van Rotterdam en de Ronde van Vlaanderen stilgestaan bij het jubileum, onder meer met historische openings- en eindleaders en beeldmateriaal.

De afgelopen week waren tijdens het NOS Sportjournaal al de favoriete sportmomenten te zien van bekende Nederlanders, onder wie AndrĂ© Rieu, Youp van ’t Hek en Matthijs van Nieuwkerk.

Sport in Beeld begon ooit als een samenwerkingsprogramma van de AVRO, KRO, VARA en VPRO. In 1966 wijzigde de naam in NTS Sport en sinds 1969 heet het programma Studio Sport (vanaf 2005 NOS Studio Sport). Aanvankelijk waren er alleen uitzendingen op zondagavond met onder meer samenvattingen van de eredivisie. Later volgden ook de EK’s en WK’s, de Olympische Spelen, de grote wielerwedstrijden en schaatstoernooien. Ook de kleinere sporten en de zaalsporten komen aan bod.