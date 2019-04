Geldboete Jan Roos na mishandeling

Opiniemaker Jan Roos (42) uit Bergen heeft een boete van 750 euro gekregen wegens mishandeling. De politierechter in Alkmaar noemde het vrijdag bewezen dat hij in mei vorig jaar een 16-jarige jongen uit zijn woonplaats een klap heeft gegeven. De straf was gelijk aan de eis van de officier van justitie.

Het bewuste incident deed zich vorig jaar mei voor op het terras van een café in Bergen. Volgens het slachtoffer zocht Roos de confrontatie en kreeg hij zonder directe aanleiding een vuistslag in het gezicht. De jongen liep een hersenschudding, nekpijn, mondbloedingen en een losse voortand op.

Roos ontkende klappen te hebben uitgedeeld. Hij zou toen hij het café wilde inlopen zijn belaagd door een groepje jongeren, dat hem eerst uitschold en daarna bedreigde. Hij voelde zich daarbij op een gegeven moment zo in het nauw gedreven, zei hij, dat hij in een reflex een afwerende beweging maakte toen een van de jongens dreigend op hem af kwam.