‘Hartoperatie Mick Jagger goed verlopen’

De hartoperatie van zanger Mick Jagger is goed verlopen. Dat meldt Deadline op basis van ingewijden. Bij de 75-jarige voorman van The Rolling Stones is een hartklep vervangen.

Jagger zou nog deze week het ziekenhuis mogen verlaten. Het nieuws van de operatie kwam eerder deze week naar buiten. De tournee van de groep werd tijdelijk opgeschort. Zeventien optredens moesten worden afgezegd.

De Britse muzikant zal volgens de Stones naar verwachting volledig herstellen van deze ingreep en in de zomer weer op het podium staan. Het is niet duidelijk wanneer de afgelaste optredens worden ingehaald.