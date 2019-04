Nog drie finalisten voor Sonneveldprijs

De drie finalisten voor de AKF Sonneveldprijs zijn bekend. Maandag is de eindstrijd en dan is bekend wie deze kleinkunstprijs, genoemd naar cabaretier Wim Sonneveld, dit jaar krijgt: Meester Alex, Bart Melief of Rosa da Silva.

Eerdere winnaars zijn onder meer Maarten van Roozendaal, Pieter Derks, Van der Laan en Woe, Thomas Acda, De Vliegende Panters en Stefano Keizers. De organisatie is in handen van het Amsterdams Kleinkunst Festival.

Aan de finale gingen diverse selectierondes, een try-out tournee en coaching van regisseurs vooraf. Afgelopen weekend streden zes acts in de halve finales. In het najaar gaan de drie finalisten op tournee door het hele land.