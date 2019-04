Finale Luizenmoeder trekt 2,6 miljoen kijkers

De laatste aflevering van het tweede seizoen van De Luizenmoeder heeft zondagavond meer dan 2,6 miljoen kijkers getrokken, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO). Het was daarmee het best bekeken programma van de dag.

De Luizenmoeder (NPO 3) was het hele seizoen weer een kijkcijferhit. Voor de tweede aflevering half februari bleven bijna 4,2 miljoen kijkers thuis. Inclusief uitgesteld kijken overschreed dat aantal zelfs de vijf miljoen kijkers. De weken daarna daalde het aantal kijkers.

Of er een derde seizoen komt, is nog onduidelijk. Diederik Ebbinge, die de rol van schooldirecteur Anton speelt, stopt er in ieder geval mee. De uitzending van zondag had een open einde.

De finale van Project Rembrandt (1,4 miljoen kijkers) en Bed en Breakfast (1,7 miljoen) op NPO 1 werden zondagavond eveneens goed bekeken.