Landen dreigen sociale media aan te pakken

Meerdere landen dreigen met strengere regels voor sociale media. Zo overweegt Canada de regels aan te scherpen. Het land gaat in oktober naar de stembus. Facebook, Twitter en Google zouden niet genoeg doen om beïnvloeding van kiezers te voorkomen. De Canadese minister voor Democratische Instellingen is naar eigen zeggen teleurgesteld over de voortgang van gesprekken met de bedrijven.

Bemoeienis met de verkiezingen is ,,zeer waarschijnlijk”, zegt de Canadese overheid. Meerdere ,,tegenstanders” zouden Twitter gebruiken om desinformatie over het land te verspreiden. Zo zouden ze ,,verdeeldheid willen zaaien onder Canadezen” en het buitenlands beleid van het land willen ondermijnen. Toch zal de inmenging niet zo groot worden als bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen, verwacht de cyberveiligheidsdienst van Canada.

De Britse regering wil een toezichthouder voor sociale media creëren. Die moet Facebook, Twitter en andere diensten controleren op schadelijke inhoud, zoals kindermisbruik en aanzetten tot terrorisme. De sector moet zelf betalen voor de waakhond. De waakhond zou niet alleen bedrijven moeten kunnen bestraffen, maar ook de bestuurders van die bedrijven. Als zulke bedrijven niets doen tegen schadelijke inhoud, zouden ze uiteindelijk moeten worden geweerd uit Groot-Brittannië. ,,Er is een erkenning dat toezicht op sociale media onvermijdelijk is. Bedrijven moeten zich houden aan internetregels, waar ze ook zijn”, zei minister van Digitale Zaken Jeremy Wright.

Australië dreigt met jarenlange gevangenisstraffen voor bestuurders van platforms die te weinig doen tegen extreem materiaal. Dat is een reactie op de dubbele terreuraanslag op moskeeën in Nieuw-Zeeland. De dader verspreidde rechtstreekse beelden van zijn terreurdaad via een livestream op Facebook.