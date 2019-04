Rechter laat regisseur Serebrennikov vrij

De Russische regisseur en theatermaker Kirill Serebrennikov heeft op bevel van een rechter in Moskou geen huisarrest meer. Hij kreeg dat circa anderhalf jaar geleden opgelegd.

Het besluit is opmerkelijk, omdat het huisarrest een week geleden juist met drie maanden was verlengd. De internationaal bekende, 49-jarige regisseur werd destijds gearresteerd en beschuldigd van verduistering van omgerekend bijna een miljoen euro overheidsgeld dat bestemd was voor een theaterproject.

Gedurende het huisarrest mocht Serebrennikov geen theaters bezoeken en ook geen telefoon gebruiken, maar hij werkte wel door. Veel Russische kunstenaars hebben het optreden van justitie in de zaak bekritiseerd. Serebrennikov, onder meer art-director van het avant-gardistische Gogol Centre-theater in Moskou, spreekt alle beschuldigingen tegen. Hij mag echter nog steeds niet zonder toestemming van de politie Moskou verlaten en zijn paspoort is ingenomen.