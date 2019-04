Britse wrikt steentjes uit mozaïek Pompeï

De Italiaanse politie heeft een Britse toeriste gearresteerd die steentjes van een historisch mozaïek in de Romeinse stad Pompeï probeerde los te maken en mee te nemen. De vrouw viel op omdat ze langs de afzetting bij het mozaïek ging en met gereedschap aan de slag ging.

Het ging om een mozaïek in het Huis van het Anker in de stad die in het jaar 79 werd bedolven on de de as uit de uitgebarsten vulkaan Vesuvius. Volgens Britse media was de vrouw met haar vader en moeder in Pompeï. De leiding van het complex schat de schade op ongeveer 3000 euro.