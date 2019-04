Het Rembrandthuis wordt vernieuwd. Het Amsterdamse museum heeft een grootscheepse verbouwing voor de boeg, die gefaseerd plaatsvindt vanaf 2021. Het museum moet hierdoor toegankelijker, duurzamer en groter worden. De kosten zijn geraamd op 7 miljoen euro.

,,Het succes van het landelijke Rembrandtjaar laat zien dat Rembrandt nog steeds even relevant is als vierhonderd jaar geleden”, zegt museumdirecteur Lidewij de Koekkoek. ,,Wij als museum zijn continu bezig met de vraag hoe wij zijn voormalige woonhuis en atelier, ons nationaal erfgoed, kunnen behouden en innoveren. Met de toename aan bezoekers voelen we de urgentie om een nog betere bezoekerservaring te bieden en het museum duurzamer te maken voor de toekomst.”

Het Rembrandthuis wil toe naar een bezoekersaantal van 300.000 per jaar. De verbouwing duurt naar verwachting twee jaar. Naast een vernieuwde museale inrichting, komt er 30 procent meer publieksruimte bij.