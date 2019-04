Pulitzerprijs voor persbureau Reuters

Google plus

De Pulitzers zijn de meest prestigieuze prijzen in de Amerikaanse journalistiek. Ze worden sinds 1917 toegekend, als wilsbeschikking van krantenuitgever Joseph Pulitzer. Het bestuur dat ze toewijst telt achttien leden, onder wie vroegere winnaars en andere beroemde journalisten en academici.

Persbureau Reuters heeft een Pulitzerprijs gekregen voor zijn internationale berichtgeving en fotografie, waaronder een reportage over de moord op tien islamitische Rohingya-mannen door boeddhistische dorpelingen en legereenheden van Myanmar. Dat heeft een bestuurder van de Pulitzerorganisatie maandag bekendgemaakt. De twee onderscheiden medewerkers van het Engelse persagentschap belandden door hun werk in de gevangenis.

