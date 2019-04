45.000 kijkers eerste aflevering Drunk History

De ophef rond het Comedy Central-programma Drunk History heeft er maandagavond niet voor gezorgd dat kijkers massaal thuisbleven voor de show. Op de eerste aflevering stemden 45.000 mensen af, meldt de Stichting KijkOnderzoek.

In Drunk History geven BN’ers in beschonken toestand geschiedenisles. Al voor de eerste uitzending was er kritiek van alcoholproducenten en -importeurs. Zij stelden dat de show overmatig alcoholgebruik verheerlijkt. De Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) had Comedy Central opgeroepen het nieuwe programma niet uit te zenden. Volgens STIVA wordt overmatig alcoholgebruik in een positief daglicht gesteld.

Comedy Central ontkent dat alcoholgebruik actief wordt aangemoedigd in Drunk History. Verder meldde Comedy Central dat een medisch professional voortdurend het alcoholgebruik in de gaten houdt ,,om te voorkomen dat er onaanvaardbare risico‚Äôs worden genomen”.