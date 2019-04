Restauratie gestolen werken Van Gogh afgerond

De twee Van Goghs die in 2002 werden gestolen uit het Van Gogh Museum in Amsterdam zijn vanaf woensdag weer te zien voor publiek. Zeegezicht bij Scheveningen (1882) en Het uitgaan van de Hervormde Kerk te Nuenen (1884-1885), die in 2016 werden teruggevonden in Italië, ondergingen de afgelopen tijd een restauratie.

Zo was Zeegezicht bij Scheveningen tijdens de roof beschadigd geraakt. Het andere werk bleek nauwelijks schade te hebben opgelopen, maar het schilderij had een glanzende en door veroudering vergeelde vernislaag.

,,Het is ontzettend fijn dat we deze belangrijke werken uit de collectie nu weer kunnen ophangen in het museum, waar ze horen”, zei museumdirecteur Axel Rüger. ,,De schilderijen zijn hier voortaan weer in hun volle glorie voor iedereen te zien.”